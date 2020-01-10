Китайская кофейня бросила вызов Starbucks

Китайская сеть кофеен Luckin Coffee привлекла 778 миллионов долларов от продажи акций и размещения облигаций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к компании. Сеть бросила вызов американскому конкуренту Starbucks.

Акции продавались по 42 доллара за штуку, что позволило привлечь 378 миллионов долларов. Остальные 400 миллионов долларов компания получила от продажи облигаций.

Вырученные средства Luckin Coffee намерена вложить в открытие новых кофеен в рамках борьбы с доминированием американской Starbucks в Китае. На конец сентября 2019 года под брендом китайской сети работали 3680 кофеен – это в два раза больше, чем в сентябре 2018 года. Starbucks же намерена довести число своих точек в КНР до 4200 к началу 2020 года.

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Luckin Coffee в мае 2019 года провела IPO (первое публичное размещение акций — прим. «Ленты.ру») на американской бирже NASDAQ. В ходе размещения сеть планировала привлечь до 800 миллионов долларов США, а привлекла 645 миллионов долларов.

Luckin Coffee стала одной из немногих китайских компаний, которые провели удачное размещение акций в США в 2019 году. С момента размещения их цена почти утроилась. После объявления о новой продаже акций и облигаций цена выросла еще на 26 процентов.

Китайские компании, которые провели IPO в США в 2018 году, в общей сложности привлекли 4,3 миллиарда долларов в течение первого года торгов. Этот результат был достигнут на фоне обострения торговой войны США и Китая. В ходе конфликта летом 2018 года Китай и США ввели в отношении друг друга повышенные торговые пошлины.

Китайская сеть кофеен Luckin Coffee основана в Пекине в 2017 году. Почти все ее торговые точки – это небольшие киоски. На их сайте можно заказать доставку кофе или оформить услугу самовывоза.

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