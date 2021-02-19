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Билл Гейтс раскрыл способ остановить пандемию коронавируса

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Билл Гейтс
Билл Гейтс
Фото: ARND WIEGMANN / Reuters

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс раскрыл способ остановить пандемию коронавируса. Об этом он рассказал на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляцию выступления одного из богатейших людей планеты вел официальный YouTube-канал мероприятия.

Гейтс призвал инвестировать миллиарды долларов в строительство предприятий по производству вакцин от вируса. По его словам, именно это позволит человечеству быть уверенным в том, что подобное больше никогда не повторится.

Предприниматель также заявил о необходимости сотрудничества между государствами и корпорациями. Так, миллиардер отметил, что в ближайшем будущем они должны сосредоточиться на обеспечении равного доступа к вакцинам по всему миру.

Ранее Гейтс заявил, что в связи с появлением новых штаммов коронавирусной инфекции может понадобиться третья доза вакцины. Он также допустил, что в мире появится усовершенствованная вакцина к тому времени, когда данные мутации коронавируса доберутся до США.

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