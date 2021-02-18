Билл Гейтс допустил необходимость третьей дозы вакцины от COVID-19

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс сообщил, что в связи с появлением новых штаммов коронавирусной инфекции может понадобиться третья доза вакцины. Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS News.

«Сейчас идет обсуждение, нужно ли нам просто добиться очень высокого охвата текущей вакциной, или нам нужна точно такая же третья доза, или же нам нужна модифицированная вакцина», — отметил он.

Гейтс допустил, что в мире появится усовершенствованная вакцина к тому времени, когда новые штаммы коронавируса доберутся до США.

Ранее миллиардер признался, что сталкивался с теориями заговора вокруг вакцин и до COVID-19, и посетовал, что недоверие к вакцинам может замедлить борьбу с пандемией. Самому Биллу Гейтсу прививку сделали еще 22 января.