ВОЗ подтвердила 110 миллионов заражений коронавирусом в мире

С начала пандемии число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 110 миллионов. Информацию об этом подтвердила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своем сайте в субботу, 20 февраля.

Общее число инфицированных достигло 110 384 747, увеличившись за сутки более чем на 381 тысячу.

Согласно данным проекта Университета Джонса Хопкинса, число заражений уже приблизилось к 111 миллионам, в мире зафиксировано 110 903 820 случаев. Более 2,45 миллиона человек умерли, еще более 62,5 миллиона излечились.

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28 января ВОЗ подтвердила, что в мире 100 миллионов зараженных коронавирусом.

Ранее в ВОЗ рассказали о парадоксе пандемии: с одной стороны, старт вакцинации дает миру надежду на скорое окончание пандемии. Вместе с тем возникают все новые, нередко более заразные мутации вируса, что ведет к ужесточению ограничительных мер.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. Изначально считалось, что источником новой инфекции стал рынок морепродуктов. При этом ВОЗ заявляла, что не располагает проверенной информацией о том, что источником коронавируса действительно стал этот рынок.