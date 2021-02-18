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В ВОЗ объявили о более заразном штамме коронавируса из ЮАР

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Фото: Denis Balibouse / Reuters

Штамм коронавируса, обнаруженный в ЮАР, — более заразный по сравнению с обычным вариантом SARS-CoV-2. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове на брифинге, его трансляция доступна в Twitter.

По ее словам, вариант вируса из Южной Африки, как и британский штамм, способен инфицировать больше людей. «Однако я должна сказать, что с внедрением необходимых мер, в том числе социального дистанцирования, распространение инфекции можно взять под контроль», — заверила специалистка.

При этом ван Керкхове подтвердила, что разницы в тяжести течения заболевания и количестве госпитализаций не видно. Говоря об эффективности вакцин против новых штаммов, эксперт ВОЗ подчеркнула, что в настоящее время на этот счет проводятся исследования.

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что мутации коронавируса не приведут к началу новой пандемии, но необходимо сохранять бдительность.

8 февраля генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность из-за низкой эффективности британского препарата AstraZeneca против нового штамма коронавируса. Из-за этого власти ЮАР приостановили реализацию плана по вакцинации. По данным Financial Times, инъекция вакцины от AstraZeneca, вероятно, не обеспечивает защиту при легком и умеренном течении болезни, вызванной вирусом из ЮАР.

С начала декабря стало известно о появлении новых мутировавших штаммов SARS-CoV-2 из Великобритании, Южной Африки и Бразилии. Эти варианты вируса, по-видимому, легче распространяются, и это может привести к увеличению числа случаев заболевания, смертей и госпитализаций.

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