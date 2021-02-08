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Неэффективность британской вакцины против штамма COVID-19 из ЮАР обеспокоила ВОЗ

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Тедрос Аданом Гебрейесус
Тедрос Аданом Гебрейесус
Фото: POOL New / Reuters

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус прокомментировал приостановку в ЮАР применения вакцины AstraZeneca, которая, по мнению местных ученых, показала низкую эффективность против нового штамма коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«Это новость, которая ясно вызывает обеспокоенность», — сказал он. По его словам, полученные в ЮАР результаты «являются напоминанием о том, что необходимо сделать все возможное для сокращения циркуляции» коронавирусной инфекции. Гебрейесус добавил, что мир должен быть готов к адаптации вакцин, чтобы они оставались эффективными.

Ранее сообщалось, что власти ЮАР приостановили реализацию плана по вакцинации населения вакциной от коронавируса производства англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.

О том, что британская вакцина оказалась неэффективной против штамма COVID-19 из ЮАР, стало известно 7 февраля. Financial Times проанализировало результаты на двух тысячах человек, и оказалось, что инъекция вакцины от AstraZeneca, вероятно, не обеспечивает защиту при легком и умеренном течении болезни, вызванной вирусом из ЮАР. При этом эффективность препарата против тяжелой формы болезни и влияние ее на смертность при заражении южноафриканским штаммом пока не исследованы.

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