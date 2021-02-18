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В ВОЗ решили изучить связь двух новых животных с происхождением коронавируса

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Фото: Thomas Peter / Reuters

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) начали изучать роль хорьковых барсуков и кроликов в распространении коронавируса на рынке в китайском Ухане. Об этом газете The Wall Street Journal сообщил британский зоолог Питер Дасзак, участвовавший в расследовательской миссии ВОЗ.

По его словам, на рынке продавались тушки хорьковых барсуков — их обнаружили в холодильниках. Животные не были заражены коронавирусом, однако оказались способны его переносить. Кролики, которые могут быть переносчиками инфекции, тоже были представлены на рынке.

Эту версию подтвердила глава отдела вирусологии медицинского центра Университета Эразмус в Нидерландах, профессор Марион Купманс. Она указала, что именно хорьковые барсуки и кролики, предположительно, могут быть переносчиками инфекции.

Ранее специалист ВОЗ по зоонотическим заболеваниям Питер Бен Эмбарек заявил, что выяснить обстоятельства проникновения вируса на рынок в Ухане не представляется возможным из-за нехватки данных. При этом специалисты обнаружили, что вирус широко циркулировал за пределами рынка. Расследование экспертов ВОЗ в Ухане выявило новую информацию, но кардинально не изменило картину вспышки COVID-19.

9 февраля сообщалось, что эксперты ВОЗ отработали четыре версии передачи коронавирусной инфекции человеку — от животного, промежуточного звена, замороженных продуктов, а также из-за инцидента в лаборатории. Они не смогли установить источник коронавируса среди животных. В ходе исследований вирусы, родственные SARS-CoV-2, были обнаружены среди летучих мышей и панголинов, однако отличие полученных образцов было слишком велико, чтобы предположить, что именно эти животные были изначальным источником вируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. Изначально считалось, что источником новой инфекции стал рынок морепродуктов. При этом ВОЗ заявляла, что не располагает проверенной информацией о том, что источником коронавируса действительно стал этот рынок.

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