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Глава ВОЗ назвал условие эффективности вакцинации от коронавируса

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Фото: KAMIL KRZACZYNSKI / Reuters

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал условие эффективности вакцинации от коронавируса. По его словам, проведение прививок должно происходить повсеместно, передает ТАСС.

По мнению Гебрейесуса, старт вакцинации во всех странах соответствует интересам всего мира и поможет бороться с коронавирусом повсюду. Если же где-то этот процесс будет отсрочен, или прививки не будут проведены вовсе, то именно эти места станут полем для размножения новых разновидностей вируса. «В таком случае вакцины, которые мы применяли, могут стать бесполезными», — отметил он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что отсутствие вакцинации в развивающихся странах касается не только их, но и «государств с высокими доходами». Он призвал страны объяснить своим гражданам, что для защиты от коронавируса необходима не только их вакцинация, но и проведение прививок в «остальном мире».

20 февраля ВОЗ подтвердила 110 миллионов заражений коронавирусом в мире. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане.

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