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В ВОЗ оценили динамику смертности от коронавируса

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Фото: LIM HUEY TENG / Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили динамику смертности от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на еженедельный эпидемиологический бюллетень организации.

Согласно сообщению ВОЗ, на прошлой неделе в мире была зафиксирована 81 тысяча смертей от коронавируса, что на десять процентов меньше, чем на предыдущей неделе. Число зарегистрированных случаев заражения вирусом также продолжает снижаться: на пришлой неделе заболели 2,7 миллиона человек, что на 16 процентов меньше по сравнению с предыдущей.

Отмечается, что во многих странах распространяются новые мутации коронавируса. Так, британский штамм был обнаружен в 94 странах, южноафриканский — в 46 странах, а бразильский — в 21.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович предупредила, что третья волна коронавируса станет возможна, если люди проявят неосторожность. Она отметила, что сейчас вторая волна показывает снижение по всему миру. Однако, поскольку коллективный иммунитет у человечества еще не выработался, риск третьей волны существует.

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