Британский коронавирус оказался смертоноснее других штаммов

Эпидемиологи университетов Эксетера и Бристоля выяснили, что британский штамм коронавируса B.1.1.7 на 30-100 процентов более смертоносен, чем предыдущие штаммы. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале British Medical Journal.

В исследовании приняли участие более ста тысяч человек. Ученые сравнивали уровни смертности в течение 28 дней после положительного анализа на SARS-CoV-2 между группой из 54 906 больных британским штаммом SARS-CoV-2 с такой же по величине группой пациентов с другими вариантами инфекции. Участники из обеих групп сопоставлялись по возрасту, полу, этнической принадлежности и другим сторонним факторам, чтобы обеспечить максимальную схожесть между двумя группами.

Исследователи зафиксировали 227 смертей, связанных с британским штаммом, и 141 смерть из-за более ранних штаммов. Таким образом, риск летального исхода увеличился в среднем в 1,64 раза. Это также означает увеличение смертности с 2,5 до 4,1 на 1000 выявленных случаев.

По словам ученых, SARS-CoV-2, по-видимому, способен быстро мутировать, и существует реальная опасность того, что возникнут новые варианты с устойчивостью к вакцинам.