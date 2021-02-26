Стали известны сроки начала массового производства «Спутник V» в Белоруссии

Белоруссия планирует начать массовое производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в конце марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения республики Дмитрия Пиневича.

По его словам, в настоящее время белорусские специалисты проводят необходимые исследования по качеству препарата, чтобы направить их результаты в Россию. «Отдаем российской стороне в течение месяца, они все сверяют и подтверждают идентичность. В конце марта уже будет разливаться промышленная партия», — сказал Пиневич.

26 февраля стало известно, что «Спутник V» получил регистрацию в Молдавии. Теперь препарат может без ограничений применяться на территории страны, однако сроки начала включения его в прививочную кампанию пока не называются.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител.