Белоруссия запустит производство «Спутника V»

️Белоруссия запустит промышленное производство российской вакцины «Спутник V» 30-31 марта. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

Сейчас пробная партия проходит экспертизу в России, с конца марта планируется производить 500 тысяч доз ежемесячно.

Как заявил замглавы Минздрава Белоруссии Дмитрий Чередниченко, первая партия, так называемая валидационная, была выпущена 26 февраля. По его словам, это 15 тысяч ампул, которые сейчас проходят в российском институте имени Гамалеи экспертизу на устойчивость и эффективность.

Ранее глава ВОЗ высоко оценил инвестиции России в науку после вакцины «Спутник V». Об этом стало известно после разговора Тедроса Аданома Гебрейесуса с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко о реагировании на COVID-19 в глобальном масштабе и в России.

На данный момент в мире есть несколько вакцин против коронавирусной инфекции. В России зарегистрированы два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В Москве вакцинация «Спутником V» стартовала 5 декабря. Вакцина «Спутник V» стала второй по популярности вакциной от коронавируса в мире. Первое место по количеству одобрений получил препарат AstraZeneca, разрешенный в 49 странах. Третью строчку занимает Pfizer — вакцину разрешили 43 страны.