Украина разрешила белорусам въезжать в страну без теста на COVID-19

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран, граждане которых могут въезжать на территорию республики без отрицательного теста на коронавирус и обязательного прохождения карантина по приезде. Он опубликован на официальном сайте ведомства.

Страны с относительно низким числом заболевших в пересчете на 100 тысяч человек были отнесены в «зеленую зону», остальные — в «красную». Отмечается, что к первой категории впервые с начала года была отнесена Белоруссия, ее граждане теперь могут посещать Украину без ограничений.

При этом им все равно придется иметь при себе страховку на случай заражения. Она должна быть куплена непосредственно на Украине или у компании, имеющей официальное представительство в республике. В противном случае белорусы рискуют оплачивать лечение в стационаре за свой счет.

Ранее украинские власти объявили о начале третьей волны распространения коронавируса в стране. По последним данным, с начала пандемии в республике число инфицированных превысило 1,4 миллиона, скончались более 28 тысяч пациентов.