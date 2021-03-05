На Украине назвали сроки появления коммерческой вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцина от коронавируса не появится на коммерческом рынке страны до конца лета, пишет «Интерфакс-Украина».

По его словам, сейчас все производители вакцины в мире выполняют правительственные заказы и еще долгое время не смогут реагировать на частные предложения. «У них не хватает мощностей катастрофически, везде срываются поставки», — пояснил Степанов.

Он подчеркнул, что в частных клиниках сейчас нет никаких препаратов от коронавируса и называть точные сроки их выхода на рынок бессмысленно. «Раньше лета-осени вакцины просто не появятся», — подчеркнул министр.

Ранее украинский Минздрав отказался называть закупочную стоимость произведенного по лицензии компании AstraZeneca индийского препарата от коронавируса Covishield из-за подписанного договора о неразглашении. Утверждается, что такие требования были выдвинуты именно зарубежной стороной.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,3 миллиона человек. За последние сутки в стране зафиксировали новый всплеск заболеваемости, число пациентов с COVID-19 возросло более чем на 10 тысяч. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции.