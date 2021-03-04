На Украине предложили вакцинировать священников вне очереди

Премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль предложил включить в приоритетную категорию вакцинации от коронавируса священников и журналистов из-за их способности быть «суперраспространителями» инфекции, пишет УНИАН.

По его словам, клирики и представители прессы ежедневно контактируют с большим количеством людей, что может способствовать появлению новых вспышек инфекции. «Они под большим риском. Такие нюансы и поправки возможны», — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что указанные категории украинцев могут быть привиты вне очереди — на втором этапе вакцинации, который из-за стремительного распространения болезни может по срокам пересечься с первым. «Не завершив первый этап, мы начинаем второй этап, куда входят педагоги, медики, кроме тех, кто борется с COVID-19, военные», — пояснил премьер.

Первую партию вакцины от коронавируса Covishield, которая производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca, Украина приобрела 23 февраля. На следующий день препарат был отправлен в регионы, им начали прививать медицинский персонал.

Позже президент республики Владимир Зеленский пообещал привить от коронавируса всех желающих украинцев до конца года. Бывший глава государства Петр Порошенко назвал вакцину «говном».

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,3 миллиона человек. За последние сутки в стране зафиксировали новый всплеск заболеваемости, число пациентов с COVID-19 возросло более чем на 10 тысяч. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции.