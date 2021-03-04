Украина отказалась называть закупочную стоимость вакцины от коронавируса

Министерство здравоохранения Украины отказалось называть закупочную стоимость произведенного по лицензии компании AstraZeneca индийского препарата от коронавируса Covishield из-за подписанного договора о неразглашении, пишет «Страна.ua».

Отмечается, что Киеву также запретили раскрывать любую информацию о производителях и поставщиках вакцины. Утверждается, что такие требования были выдвинуты именно зарубежной стороной. В случае их нарушения Украина рискует получить крупный штраф или вовсе лишиться контракта, отметили в министерстве.

Украина приобрела первую партию вакцины от коронавируса индийского производства Covishield — 117 тысяч доз — 23 февраля. На следующий день препарат был отправлен в регионы, им начали прививать медицинский персонал. Иммунизация большей части населения начнется после того, как вакцину получат граждане из наиболее уязвимых к вирусу категорий. Всего Киев сможет претендовать на поставку от 2,2 миллиона до 3,7 миллиона доз препарата.

Ранее правительство Украины запретило регистрировать на украинской территории российские вакцины от коронавируса. Президент Владимир Зеленский заявил, что нет доказательств эффективности препарата «Спутник V», а позже заверил, что власти смогут обеспечить всех желающих вакцинами зарубежного производства до конца года.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,3 миллиона человек. За последние сутки в стране зафиксировали новый всплеск заболеваемости, число пациентов с COVID-19 возросло более чем на 10 тысяч. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции.