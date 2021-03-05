В Белоруссии возбудили дело против перешедших на сторону оппозиции силовиков

В Белоруссии возбудили уголовное дело против бывших силовиков, которые перешли на сторону оппозиции, выехали за пределы страну и основали объединение BYPOL. Об этом сообщается на сайте генпрокуратуры республики.

Отмечается, что в число указанных экс-работников ведомств входят сотрудник прокуратуры Олег Талерчик и следователь Игорь Лобан. «Указанные граждане на интернет-ресурсе в ходе видеоконференции для нагнетания противостояния в обществе своими утверждениями побуждали слушателей к вражде и розни по признаку социальной принадлежности», — говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что дело возбуждено за разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. Данная статья предполагает наказание до 12 лет тюремного заключения.

Ранее объединение BYPOL, поддерживающее протестующих, опубликовало новые подробности резонансного задержания активиста Романа Бондаренко в Минске, погибшего от тяжелых травм. Согласно рассказам очевидцев, при поступлении в РУВД Бондаренко уже не двигался самостоятельно и не разговаривал, он только «дергался», хотя при задержании еще находился в сознании.