МВД Белоруссии опровергло информацию о планах создать лагеря для оппозиционеров

В Министерстве внутренних дел (МВД) Белоруссии назвали недостоверной видеозапись, распространенную в интернете бывшими силовиками, которые находятся в оппозиции к власти. Ведомство отрицает причастность к информации о репрессиях и планах создать специализированные лагеря для протестующих. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы не комментировали и не будем комментировать фейки. Задачами МВД является охрана общественного порядка, обеспечение безопасности и борьба с преступностью. В своей деятельности мы руководствуемся законом», — заявила официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.

Ранее 15 января белорусское объединение BYPOL, занимающееся помощью силовикам, уволившимся из органов за поддержку протестующих, опубликовало запись разговора заместителя главы МВД Николая Карпенкова. Он сообщил о планах создать для демонстрантов специализированные лагеря.

В декабре глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Иван Тертель оправдал гибель протестующих на акциях тем, что они «нагло стояли» перед бойцами ОМОН. Он заявил, что власти Белоруссии проигрывают информационную войну с Польшей, призвал готовиться к «горячей войне» и пообещал показать русских кукловодов.

В Белоруссии шестой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа. Акции жестко подавляются силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками.