Глава ВОЗ высоко оценил инвестиции России в науку после вакцины «Спутник V»

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус высоко оценил инвестиции России в науку после создания вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом он написал в Twitter.

«У меня был конструктивный телефонный разговор с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко о реагировании на COVID-19 в глобальном масштабе и в России, а также о вакцине "Спутник V" и о процессе включения в список препаратов ВОЗ для экстренного применения. Я ценю инвестиции России в науку», — говорится в сообщении.

В российском ведомстве напомнили, что препарат формирует устойчивый иммунитет к коронавирусу и не имеет серьезных побочных эффектов.

Вакцина «Спутник V» стала второй по популярности вакциной от коронавируса в мире. Первое место по количеству одобрений получил препарат AstraZeneca, разрешенный в 49 странах. Третью строчку занимает Pfizer — вакцину разрешили 43 страны.