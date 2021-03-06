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Мурашко и глава ВОЗ обсудили применение вакцины «Спутник V»

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава Минздрава России Михаил Мурашко и глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус обсудили применение вакцины «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе российского министерства, передает РИА Новости.

В ходе беседы стороны обсудили рассмотрение ВОЗ заявки на включение российской вакцины в список лекарств, которые одобрены для использования в чрезвычайных ситуациях.

В ведомстве напомнили, что препарат формирует устойчивый иммунитет к коронавирусу и не имеет серьезных побочных эффектов. «Вакцина по сути стала мировым бестселлером», — подчеркнули там.

Вакцина «Спутник V» стала второй по популярности вакциной от коронавируса в мире. Первое место по количеству одобрений получил препарат AstraZeneca, разрешенный в 49 странах. Третью строчку занимает Pfizer — вакцину разрешили 43 страны.

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