Главный инфекционист США похвалил российскую вакцину «Спутник V»

Главный инфекционист США Энтони Фаучи положительно высказался о российской вакцине против коронавируса «Спутник V» и похвалил ее. Соответствующую оценку он дал в интервью греческому телеканалу Skai.

«Данные, которые я знаю о "Спутнике", достаточно хорошие», — ответил ученый на вопрос журналиста о том, согласился бы он сделать прививку китайским или российским препаратом. Фаучи добавил, что не располагает достаточным объемом информации о вакцинах из Китая, однако «российские данные выглядят неплохо».

Эксперт также подчеркнул, что его мало беспокоят споры о побочных эффектах тех или иных вакцин, так как то, что ученым удалось доказать их высокую результативность, намного важнее. «У некоторых это (побочные эффекты — прим. «Ленты.ру») может длиться немного дольше, но по большей части симптомы проходят через 24 часа», — заключил он.

5 марта сообщалось о том, что «Спутник V» стала второй по популярности вакциной от коронавируса в мире. Первое место по количеству одобрений получила вакцина AstraZeneca, разрешенная в 49 странах. Третью строчку занимает Pfizer — препарат разрешили 43 страны.