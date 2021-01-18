Названы сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в Белоруссии

Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса на территории страны, пишет издание «Sputnik Беларусь».

По его словам, каждый желающий белорус сможет бесплатно привиться уже в апреле, когда будет завершена иммунизация наиболее уязвимых групп населения: медиков, педагогов, сотрудников транспорта, торговли и СМИ. Он отметил, что прежде всего Минск будет ориентироваться на закупку российских вакцин от COVID-19, однако в ближайшем будущем намерен также наладить поставки из КНР.

Пиневич отметил, что Белоруссия уже подписала контракт на поставку 170 тысяч доз препарата с Москвой. Всего конца весны власти республики рассчитывают обеспечить прививкой 1,2 миллиона человек. «Российские вакцины — не один "Спутник V" — еще раз повторю, стратегическое направление работы с нашими российскими коллегами», — сказал министр.

Белоруссия объявила о начале кампании по иммунизации от коронавируса отдельных групп своих граждан еще 29 декабря. При этом президент республики Александр Лукашенко отказался прививаться и заявил, что считает себя скептиком в этом вопросе. По последним данным, с начала пандемии COVID-19 в стране заболели более 225 тысяч человек.