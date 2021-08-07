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Правозащитники потребовали от Госдепа информацию об анальных мазках на COVID-19

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Фото: EDUARDO MUNOZ / Reuters

Правозащитники в США через суд потребовали от Госдепа предоставить информацию об американских дипломатах, которые при въезде в Китай якобы сдавали анальное тестирование на COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению организации «Судебный надзор», обращение было подано после того, как в министерстве не ответили на запрос о предоставлении соответствующих сведений. Отмечается, что правозащитники запросили не личные данные дипломатического персонала, подвергнутого процедуре, а только имеющиеся сообщения и жалобы об этом.

В феврале некоторые представители дипмиссии США в Китае жаловались на то, что их заставляют сдавать анальные мазки на наличие COVID-19. В Госдепартаменте рассказали, что займутся изучением вопроса и примут решение. Однако в Китае опровергли взятие анальных мазков на коронавирус у американских дипломатов. Унизительная процедура также подверглась критике со стороны японского правительства, которое заявило, что мазки причиняют душевные муки ее гражданам, посещающим Китай.

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