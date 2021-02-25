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Китай опроверг взятие анальных мазков на коронавирус у дипломатов США

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Фото: Tyrone Siu / Reuters

Китай опроверг взятие анальных мазков на коронавирус у дипломатов США. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, его цитирует Reuters.

«Насколько мне известно, китайская сторона никогда не требовала от находящихся на территории страны американских дипломатов проходить тестирование посредством взятия мазков ректально», — подчеркнул дипломат.

Ранее в феврале некоторые представители дипмиссии США в Китае жаловались на то, что их заставляют сдавать мазок на наличие COVID-19. Тогда представители Госдепартамента рассказали Reuters, что займутся изучением вопроса и примут решение. В ведомстве подчеркнули, что хотят «сохранить достоинство» официальных лиц США «в соответствии с Венской конвенцией о правах человека».

В конце января в Китае начали использовать новый способ для тестирования на коронавирус — анальные мазки. Такой необычный метод стали использовать наряду с мазками из носа и ротоглотки, а также тестами на антитела.

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