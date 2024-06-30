Выступление идеолога Brexit сорвалось из-за плаката с Путиным

Выступление идеолога Brexit Найджела Фараджа сорвали из-за плаката с Путиным

Выступление идеолога Brexit Найджела Фараджа было сорвано после того, как активисты опустили дистанционно управляемый баннер с изображением президента России Владимира Путина за его спиной. Об этом сообщает The Independent.

На плакате изображен российский лидер с подписью «Я люблю Найджела». Ответственность за акцию взяла группа Led By Donkeys.

Как отмечает газета, до этого Фарадж рассказывал, что ему не нравится Путин как личность, но он восхищается главой государства как политическим деятелем, «потому что ему удалось взять под контроль управление Россией».

Вместе с этим политик заявлял, что для урегулирования конфликта на Украине Западу нужно признать свои ошибки. Он рассказал, что когда озвучивает свою позицию публично, его часто обвиняют в поддержке Путина. Извиняться за это политик отказался, добавив, что просто пытается рассказать правду об истинных причинах, которые привели к тому, что происходит сейчас, а также о просчетах и роли в этом Запада.