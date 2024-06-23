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09:33, 23 июня 2024Мир

Британский политик отказался извиняться за поддержку позиции Путина по Украине

Политик Фарадж отказался извиняться за поддержку позиции Путина по Украине
Найджел Фарадж

Найджел Фарадж. Фото: Tejas Sandhu / Globallookpress.com

Для урегулирования конфликта на Украине Западу нужно признать свои ошибки. Об этом в статье The Telegraph заявил британский политик Найджел Фарадж.

Он рассказал, что, когда озвучивает свою позицию публично, его часто обвиняют в поддержке позиции президента России Владимира Путина. Извиняться за это политик отказался, добавив, что просто пытается рассказать правду об истинных причинах, которые привели к тому, что происходит сейчас, а также о просчетах и роли в этом Запада.

В конфликте на Украине нет простого решения, подчеркнул Фарадж. «Но началом должно стать признание правды о причинах и последствиях. Вот почему я просто хочу рассказать все как есть, и делаю это уже десять лет. Те клеветники, которые утверждают, что если я говорю правду, то это делает меня "рупором Путина", лишь обнажают слабость своих доводов», — отметил он.

21 июня в ходе интервью Фарадж заявил, что конфликт на Украине спровоцировали НАТО и Европейский союз. Политик добавил, что предупреждал об эскалации конфликта еще в 2014 году.

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      Виктория Кондратьева
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