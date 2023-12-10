Джонсона собрались вернуть на пост британского премьера

Daily Mail: Джонсон может вернуться на пост британского премьера из-за выборов

Борис Джонсон может снова стать премьер-министром Великобритании благодаря плану группы депутатов-консерваторов, видящих в его возвращении шанс спасти партию от проигрыша на выборах лейбористам, пишет Daily Mail.

По данным издания, подготовленные шаги против действующего главы правительства Риши Сунака, которые грубо называют «адвент-календарем дерьма», должны дестабилизировать положение премьера на фоне увольнения Суэллы Браверман с поста министра внутренних дел и отставки Роберта Дженрика с поста министра иммиграции.

Отмечается, что происходящее связано с результатами опросов, показывающих падение поддержки консерваторов и рост симпатий избирателей к Партии реформ Найджела Фаража. «Заговорщики» полагают, что политикам следует «поговорить».

Представитель Джонсона не комментирует его политические планы и отрицает существование каких-либо намерений объединения с евроскептиками. По его словам, Джонсон сейчас «пишет книгу и поддерживает правительство». Источник, близкий к Фаражу, настаивает, что «любой договор между двумя тяжеловесами быстро закончится плачевно».

Ранее Фараж, являющийся одним из идеологов Brexit, заявил, что банк закрыл его счет, а другие кредитные учреждения не хотят видеть его своим клиентом. По словам политика, речь идет о «серьезном политическом преследовании на самом высоком уровне».