Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:43, 10 декабря 2023Мир

Джонсона собрались вернуть на пост британского премьера

Daily Mail: Джонсон может вернуться на пост британского премьера из-за выборов

Фото: UK Covid-19 Inquiry / Reuters

Борис Джонсон может снова стать премьер-министром Великобритании благодаря плану группы депутатов-консерваторов, видящих в его возвращении шанс спасти партию от проигрыша на выборах лейбористам, пишет Daily Mail.

По данным издания, подготовленные шаги против действующего главы правительства Риши Сунака, которые грубо называют «адвент-календарем дерьма», должны дестабилизировать положение премьера на фоне увольнения Суэллы Браверман с поста министра внутренних дел и отставки Роберта Дженрика с поста министра иммиграции.

Отмечается, что происходящее связано с результатами опросов, показывающих падение поддержки консерваторов и рост симпатий избирателей к Партии реформ Найджела Фаража. «Заговорщики» полагают, что политикам следует «поговорить».

Представитель Джонсона не комментирует его политические планы и отрицает существование каких-либо намерений объединения с евроскептиками. По его словам, Джонсон сейчас «пишет книгу и поддерживает правительство». Источник, близкий к Фаражу, настаивает, что «любой договор между двумя тяжеловесами быстро закончится плачевно».

Ранее Фараж, являющийся одним из идеологов Brexit, заявил, что банк закрыл его счет, а другие кредитные учреждения не хотят видеть его своим клиентом. По словам политика, речь идет о «серьезном политическом преследовании на самом высоком уровне».

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      «Совсем оборзели?» Путин резко высказался о решении Украины по русской нации

      Путин высказался о грамотных действиях Российской армии

      Georgian Airways запустила первые рейсы между Петербургом и Тбилиси

      В Сербии отказались рвать партнерские отношения с Россией

      Путин объяснил отсутствие будущего у Украины

      В Госдуме заявили об активизации спецслужб НАТО перед выборами в России

      Стало известно о соглашении ПСЖ и «Реала» по Мбаппе

      Россия ударила по месту сбора командиров «Катрана» и «Омахи» ВСУ

      В Испании задержали ответственного за более чем 300 кибератак хакера

      В Москве овчарка вытащила из коляски спящего младенца и попыталась загрызть

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости