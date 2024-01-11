Ущерб британской экономике от Brexit оценили

Мэр Лондона Хан оценил в $178 млрд ущерб британской экономике от Brexit

Мэр Лондона Садик Хан оценил в 178 миллиардов долларов (140 миллиардов фунтов стерлингов) ущерб британской экономике от Brexit, пишет Bloomberg.

Представляющий оппозиционную правящим консерваторам лейбористскую партию глава столицы указал на потерю двух миллионов рабочих мест по всей стране, включая 290 тысяч в Лондоне. По словам мэра, реализованный при выходе из Евросоюза (ЕС) сценарий «тянет экономику вниз и повышает стоимость жизни», в связи с чем он намерен призвать правительство срочно восстановить отношения с ЕС, чтобы остановить спад.

На референдуме в июне 2016 года 52 процента британцев высказались за выход из Евросоюза, а в ночь на 1 февраля 2020 года ее членство в ЕС было прекращено. Вскоре после этого экономике Великобритании пришлось столкнуться с рядом проблем, включая рост инфляции, а также дефицит водителей, вызванный отъездом многих из них из страны на фоне пандемии коронавируса и Brexit.

По данным Cambridge Econometrics, которые приводятся в материале, объем экономического производства Великобритании достиг бы в 2023 году 2,34 триллиона фунтов стерлингов, если бы страна осталась в ЕС, что на шесть процентов больше, чем нынешние 2,2 триллиона.