Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
18:26, 11 января 2024Экономика

Ущерб британской экономике от Brexit оценили

Мэр Лондона Хан оценил в $178 млрд ущерб британской экономике от Brexit
Садик Хан

Садик Хан. Фото: Yves Herman / Reuters

Мэр Лондона Садик Хан оценил в 178 миллиардов долларов (140 миллиардов фунтов стерлингов) ущерб британской экономике от Brexit, пишет Bloomberg.

Представляющий оппозиционную правящим консерваторам лейбористскую партию глава столицы указал на потерю двух миллионов рабочих мест по всей стране, включая 290 тысяч в Лондоне. По словам мэра, реализованный при выходе из Евросоюза (ЕС) сценарий «тянет экономику вниз и повышает стоимость жизни», в связи с чем он намерен призвать правительство срочно восстановить отношения с ЕС, чтобы остановить спад.

На референдуме в июне 2016 года 52 процента британцев высказались за выход из Евросоюза, а в ночь на 1 февраля 2020 года ее членство в ЕС было прекращено. Вскоре после этого экономике Великобритании пришлось столкнуться с рядом проблем, включая рост инфляции, а также дефицит водителей, вызванный отъездом многих из них из страны на фоне пандемии коронавируса и Brexit.

По данным Cambridge Econometrics, которые приводятся в материале, объем экономического производства Великобритании достиг бы в 2023 году 2,34 триллиона фунтов стерлингов, если бы страна осталась в ЕС, что на шесть процентов больше, чем нынешние 2,2 триллиона.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Вам не повезло, янки». В Словакии обвинили США во лжи и отказались осудить Россию

      Россиянам назвали простые способы определить у себя серьезные болезни

      Пассажир испражнился на сиденье в полете и возмутил попутчиков ужасным запахом

      Юрий Антонов призвал ввести дресс-код для «голых» артистов

      Россиянам рассказали о рисках при дарении квартиры

      «Адмирал Головко» завершил межфлотский переход

      Россиян предупредили об опасности кофе с алкоголем

      Ущерб британской экономике от Brexit оценили

      Прокуратура Италии начала расследование массового собрания неофашистов в Риме

      Известный блогер бросил младенца в сугроб и покаялся, когда это вызвало скандал. Почему ему не верят и глумятся над ним?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости