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01:40, 15 января 2024Мир

Трамп послал «к мамочке» прервавшую его выступление экоактивистку

Экоактивисты попытались сорвать выступление Трампа в штате Айова

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Климатические активисты попытались сорвать выступление бывшего главы США Дональда Трампа в преддверии выборов кандидата на пост президента от Республиканской партии в штате Айова. Об этом сообщает ТАСС.

Активисты пришли в зал, где проводилось мероприятие, с плакатом «Трамп — климатический преступник». Одна из них прервала речь политика, на что он порекомендовал ей «идти домой к мамочке». Защитников окружающей среды почти сразу вывели из зала.

Экс-президент раскритиковал позицию экоактивистов, которые «сражаются с нефтью». По его словам, это приведет к разрушению страны и сделает ее неконкурентоспособной. «Но они вырастут и поймут, что мы делаем важное дело», — отметил Трамп.

В декабре прошлого года рейтинг Трампа впервые превысил рейтинг действующего главы государства Джо Байдена в предвыборных опросах. По данным издания WSJ, 47 процентов опрошенных выразили готовность проголосовать за Трампа, при этом поддержать Байдена были готовы 43 процента.

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      Марина Совина
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