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13:25, 9 декабря 2023Мир

Трамп впервые обогнал Байдена в предвыборных опросах

WSJ: рейтинг Трампа превысил рейтинг Байдена перед выборами в США

Фото: Brian Snyder / Reuters

Рейтинг кандидата в президенты США Дональда впервые Трампа превысил рейтинг действующего главы государства Джо Байдена в предвыборных опросах. Об этом сообщает WSJ.

Согласно предвыборным опросам издания, 47 процентов респондентов заявили, что готовы проголосовать за Дональда Трампа сейчас, Байдену отдали свои голоса 43 процента. В голосовании, включающем других потенциальных кандидатов на пост президента, Трамп обогнал соперника с большим отрывом — 37 процентов против 31 процента. Самый популярный из прочих кандидатов, Роберт Кеннеди-младший, набрал восемь процентов.

При этом 23 процента опрошенных одобрили политику Байдена, поскольку она оказалась полезной для них лично, а 53 процента считают себя пострадавшими от нее. У Трампа эти цифры составили 49 процентов и 37 процентов. Опрос проводился с 29 ноября по 4 декабря онлайн и лично, в нем приняли участие 1500 человек. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.

Ранее Байден запутался в цифрах, когда решил раскритиковать своего предшественника и будущего конкурента на выборах главы государства Дональда Трампа. Байден сбился, рассказывая об инфраструктурной реформе Трампа, которую считает неудачной.

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      Александра Лисица
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