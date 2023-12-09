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12:58, 9 декабря 2023Мир

Байден решил раскритиковать Трампа и запутался в цифрах

Президент США Джо Байден сбился, рассказывая об инфраструктурной реформе

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден запутался в цифрах, когда решил раскритиковать своего предшественника и будущего конкурента на выборах главы государства Дональда Трампа. На ошибку обратил внимание телеканал «Звезда».

Байден сбился, рассказывая об инфраструктурной реформе Трампа, которую считает неудачной. «При мне вместо недели инфраструктуры Америке обеспечено десятилетие инфраструктуры. Более миллиарда — трехсот миллионов — триллиона — трехсот миллионов долларов», — с трудом подобрал необходимую сумму он.

Ранее Байден запутался, выступая на публике с историей, которую он ранее дважды повторил для одной и той же аудитории. На этот раз речь шла об ушедшем из жизни сыне американского лидера, в воспоминаниях о котором он не чувствовал себя уверенно.

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      Александра Лисица
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