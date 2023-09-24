Байден запутался в воспоминаниях о своем сыне

Байден сбился при рассказе дважды повторенной ранее истории о своем сыне

«РИА Новости: США» / Telegram

Президент США Джо Байден снова сбился, выступая на публике с историей, которую он ранее дважды повторил для одной и той же аудитории. На этот раз речь шла об ушедшем из жизни сыне американского лидера, в воспоминаниях о котором он запутался, передают РИА Новости.

Американский лидер произносил речь перед фондом темнокожей фракции конгресса. «Вы знаете, когда я был вице-президентом, в конце срока администрации Обамы-Байдена, у меня не было намерения снова бороться за пост. Я только что потерял своего сына Бо», — начал рассказывать Байден, но сбился, вероятно пытаясь вспомнить подробности. Далее он продолжил историю, но с длинными паузами.

В конце он добавил, что планировал писать книгу и в его планы не входило вновь бороться за пост.

Ранее эксперты оценили речь американского президента на генассамблее ООН. Они сочли ее провальной с точки зрения поиска мирного решения для Украины. «Вероятно, речь была призвана помочь его переизбранию», — заключили они.