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04:32, 24 сентября 2023Мир

Выступление Байдена в ООН провалилось из-за политических амбиций

AT: речь Байдена на Генассамблее ООН стала провальной из-за политических амбиций
Джо Байден

Джо Байден. Фото: IMAGO / Annabelle Gordon / CNP /Me / Global Look Press

Речь американского лидера Джо Байдена на генассамблее ООН стала провальной с точки зрения мирного решения для Украины. Об этом написало китайское издание Аsia Times (AT).

«Речь Байдена стала катастрофой с точки зрения поиска мирного решения для Украины. Вероятно, речь была призвана помочь его переизбранию», — предположили эксперты.

Как отметили журналисты, «еще неизвестно, достиг ли он этого, заняв жесткую позицию по Украине». По мнению авторов статьи, Байден считает категоричную позицию в отношении Москвы полезный для переизбрания на пост главы США в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Джо Байден во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН призвал весь мир продолжать поддерживать Украину. Политик в своей речи также заявил, что Россия стоит на пути к миру на Украине. Президент США сказал, что «только Россия стоит на пути к миру, потому что цена России за мир — капитуляция Украины».

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    Марина Совина
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