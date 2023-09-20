Байден во время выступления в ООН призвал мир продолжать поддержку Украины

Президент США Джо Байден призвал мир продолжать поддерживать Украину

Президент США Джо Байден во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН призвал весь мир продолжать поддерживать Украину. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Если мы позволим разделить Украину, будет ли обеспечена независимость какой-либо нации? Я уверен, ответ — нет. Мы должны противостоять неприкрытой агрессии сегодня и сдерживать других потенциальных агрессоров завтра», — отметил американский лидер.

Он подчеркнул, что именно поэтому Вашингтон вместе с союзниками и партнерами по всему миру будет продолжать поддерживать народ Украины, «защищающий свой суверенитет, территориальную целостность и свою свободу».

Байден в своей речи также заявил, что Россия стоит на пути к миру на Украине. Президент США сказал, что «только Россия стоит на пути к миру, потому что цена России за мир — капитуляция Украины».