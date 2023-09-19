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18:13, 19 сентября 2023Мир

Байден заявил о пути России к миру на Украине

Президент США Байден: Россия стоит на пути к миру на Украине

Фото: Mike Segar / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что Россия стоит на пути к миру на Украине. Об этом он заявил во время выступления на 78-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН, передает РИА Новости.

«Только Россия стоит на пути к миру, потому что цена России за мир — капитуляция Украины», — заявил американский лидер.

Ранее в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден выступит в защиту американского лидерства за рубежом и поддержит Украину во время громкой речи на Генассамблее ООН.

В преддверии президентских выборов в США команда Байдена стремится представить его как мирового лидера, работающего на результат, в отличии, по их словам, от бывшего президента Дональда Трампа.

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    Максим Габриелян
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