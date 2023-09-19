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14:31, 19 сентября 2023Мир

Белый дом заявил о «всесторонней защите» Украины на Генассамблее ООН

Белый дом: Байден выступит в защиту лидерства США и поддержит Украину на ГА ООН
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден выступит в защиту американского лидерства за рубежом и поддержит Украину во время громкой речи на Генассамблее ООН. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на Белый дом.

В преддверии президентских выборов в США команда Байдена стремится представить его как мирового лидера, работающего на результат, в отличии, по их словам, от бывшего президента Дональда Трампа.

«Я думаю, вы увидите яростную всестороннюю защиту и поддержку Украины и [объяснение], почему это важно не только для интересов нашей национальной безопасности, но и для всей идеи суверенитета и самого Устава ООН», — заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

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Сообщается, что на запланированной встрече Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским главы государств будут обсуждать возможность одобрения Конгрессом США инициативы о дополнительном финансировании Киева на 24 миллиарда долларов, несмотря на возражения некоторых республиканцев в Палате представителей.

Ранее бывший агент ЦРУ Фил Джиральди допустил, что американский лидер может принять решение о вводе американских войск на Украину. Эксперт назвал возможное введение американских солдат на Украину безумием.

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    Дарья Балацкая
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