Экс-агент ЦРУ Джиральди: Байден может принять решение о вводе войск на Украину

Бывший агент ЦРУ Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom допустил, что президент США Джо Байден может принять решение о вводе американских войск на Украину. По его словам, это приведет к опасной эскалации ситуации.

«Пугает то, что Байден может совершить что-то безумное и противоречащее конституции. К слову, конституция создавалась для того, чтобы президент не мог самостоятельно начать войну», — заявил он.

Эксперт назвал возможное введение американских солдат на Украину безумием, поскольку это неизбежно приведет к эскалации и часть подразделений будет потеряна в ходе боевых действий. Экс-агент спецслужб подчеркнул, что, фактически, военный контингент США уже находится на Украине, уточнив, что находящиеся там солдаты заключают контракты с украинскими властями и не носят американскую военную форму.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Германию поставить дальнобойные ракеты Taurus Украине.