Столтенберг призвал поставить ракеты Taurus Украине

Генсек НАТО Столтенберг призвал Германию поставить ракеты Taurus Киеву

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Германию поставить дальнобойные ракеты Taurus Украине. Об этом сообщает немецкий телеканал NTV.

«Решительная поддержка Украины со стороны Германии, включая танки и системы ПВО, имеет решающее значение. Украина имеет право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН. И если мы серьезно относимся к Уставу ООН, мы должны помочь Украине», — заявил генсек.

Он также подчеркнул, что США, Великобритания и Франция уже поставили Киеву вооружения большей дальности. Он подчеркнул, что надеется на аналогичную поддержку Германии как одного из ключевых европейских поставщиков оружия Украине.

Ранее глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ может поставить Украине крылатые ракеты Taurus в ближайшие недели. Он предположил, что в течение одной-двух недель кабинет министров ФРГ примет решение о поставке ракет Taurus ВСУ.