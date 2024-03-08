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10:55, 8 марта 2024Мир

Выступление Байдена было прервано отцом воевавшего морпеха

Выступление Байдена было прервано отцом воевавшего в Афганистане морпеха

Фото: Shawan Thew / Pool / Reuters

Ежегодное выступление президента США Джо Байдена «О положении союза» было прервано отцом воевавшего в Афганистане морпеха. Об этом пишет газета The New York Times.

«По данным полиции Капитолия, Стив Никуи, отец американского морского пехотинца (...) был задержан и обвинен в правонарушении за то, что прервал президента Байдена во время его обращения к нации», — отмечается в материале издания.

Дополнительно сообщается, что военный не смог покинуть Афганистан и лишился жизни в 2021 году во время эвакуации американского контингента. Попытавшись сорвать выступление Байдена отец военного прокричал «Ворота Эбби», подразумевая место в Кабуле, где произошел трагический инцидент. После попытки прервать выступление американский лидер сделал небольшую паузу и продолжил обращение.

Ранее американский журналист Такер Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего. По его мнению, послание американского лидера показало, что его больше интересует не ситуация в США, а оказание помощи Украине.

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      Максим Габриелян
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