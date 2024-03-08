Такер Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего

Карлсон: Украина вместо США стала для Байдена главным приоритетом

Слова президента США Джо Байдена об Украине, озвученные в ходе ежегодного послания «О положении страны», являются «бредом сумасшедшего». Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Ложь за ложью. "Украина может остановить Россию". Нет, не может. Это продолжается уже более двух лет. "НАТО силен как никогда". Нет, это не так. (...) Это бред сумасшедшего», — отметил он.

Карлсон также добавил, что внутренние проблемы США перестали быть приоритетом для администрации Байдена, которая сместила все внимание на оказание военной помощи Украине. По его мнению, американского президента это интересует в большей степени, чем миграционный вопрос США и экономические проблемы.

Ранее Карлсон счел выступление Байдена «О положении страны» мрачной и неамериканской речью. Он также назвал американского лидера «жестоким и злобным демагогом».