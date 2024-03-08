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07:22, 8 марта 2024Мир

Такер Карлсон счел выступление Байдена мрачной и неамериканской речью

Журналист Карлсон счел выступление Байдена мрачной и неамериканской речью
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Globallookpress.com

Американский журналист Такер Карлсон в прямом эфире на своей странице в соцсети X раскритиковал выступление президента США Джо Байдена перед Конгрессом и назвал его речь «О положении страны» мрачной и антиамериканской.

«Возможно, это была самая мрачная и неамериканская речь, когда-либо произнесенная американским президентом», — заявил бывший ведущий Fox News.

Карлсон назвал Байдена «жестоким и злобным демагогом», а также дряхлым стариком.

Байден выступил с речью перед американскими законодателями утром 8 марта. Он призвал одобрить помощь Киеву, заявив, что Украина способна остановить Россию. Глава государства также озвучил посыл российскому лидеру Владимиру Путину. «Мой посыл президенту Путину прост. Мы не отступим, мы не прогнемся. Я не прогнусь», — подчеркнул политик.

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      Марина Совина
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