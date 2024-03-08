Байден заявил о способности Украины остановить Россию вместе с США

Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу страны заявил, что Украина способна остановить Россию. Его слова приводит РИА Новости.

«Если кто-то в этом зале думает, что (президент России Владимир — прим. "Ленты.ру") Путин остановится на Украине, я уверяю, что это не так. Но Украина может остановить Путина, если мы будем поддерживать Украину и предоставим ей оружие», — отметил американский лидер.

В том же обращении Байден отказался отправлять американских солдат на Украину. «По факту, американских солдат нет в войне на Украине, и я привержен сохранить это», — отметил он.