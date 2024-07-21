В России связали заявление Зеленского о возможности переговоров с Путиным с Олимпиадой

Журова связала заявление Зеленского о возможности переговоров с РФ с ОИ-2024

Олимпийская чемпионка, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова связала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на запрет, с Олимпийскими играми. Своим мнением депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Может быть, это связано с перемирием, которое на Олимпиаде должно быть? В этот период как раз в самый раз устроить переговоры. Потому что перемирие должно быть во время Олимпиады. Мы ждем этого со стороны Украины. Потому что мы понимаем, что мы готовы всегда, а они не очень», — заявила Журова.

Если Зеленский готов и это не усыпление бдительности, а действительно, переговоры и возможно перемирие на время Олимпиады, чтобы в этот период не было никаких боевых действий и в этот период договориться, — это был бы хороший повод Светлана Журова первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам

По словам депутата, возможность сесть за стол переговоров во время проведения Олимпийский игр — это была бы хорошая история для международной политики.

«Это бы доказало, что спорт может примирить и посадить страны за стол переговоров. Это было бы очень правильно», — заключила она.

Ранее Зеленский допустил возможность переговоров с Путиным, несмотря на запреты. Об этом он заявил в интервью «Би-би-си». По словам украинского лидера, такое общение может произойти в рамках «второго саммита мира». Зеленский добавил, что это вынужденная мера для завершения конфликта.

