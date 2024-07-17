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23:02, 17 июля 2024Мир

Зеленского обвинили в желании устроить России ловушку

Le Parisien: Зеленский планирует обвинить Россию в срыве переговоров с Украиной
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский хочет получить от российских властей отказ от участия в переговорах, чтобы обвинить Москву в их срыве. Об этом написала газета Le Parisien.

Президент Института перспективных исследований и исследований безопасности в Европе (IPSE) Эммануэль Дюпюи подчеркнул, что заявления Зеленского о диалоге с Москвой «призваны продемонстрировать, что он идет навстречу русским, не отказываясь при этом от выдвинутых ранее условий». При этом в случае отказа России от переговоров ее решение признают контрпродуктивным.

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В свою очередь, директор Европейского центра стратегического анализа Филипп Миго добавил, что Зеленский видит неблагоприятную для Киева ситуацию, поэтому пытается менять позицию по переговорам с Россией.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности страны к переговорам по Украине. «Мы готовы к переговорам, но, учитывая печальный опыт разговоров и консультаций с Западом и украинцами...», — отметил он.

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      Марина Совина
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