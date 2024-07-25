Минобороны КНР: НАТО спровоцировало конфликты в Афганистане, Ираке и на Украине

Североатлантический альянс спровоцировал вооруженные конфликты в Афганистане, Ираке, Ливии и на Украине. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Китая Чжан Сяоган, сообщается на сайте китайского оборонного ведомства.

«НАТО является машиной, которая сеет хаос. Альянс принес пожар войны и бедствия целым регионам, а также жителям Украины и Афганистана, Ирака и Ливии», — заявил представитель.

Чжан Сяоган добавил, что возглавляемые США союзники по военному блоку «продолжают спекулировать на мировых конфликтах». Он подчеркнул, что страны НАТО должны думать о себе, а не возлагать вину на Китай.

Ранее пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил, что формирование новой устойчивой системы безопасности в Европе является единственным способом завершить кризис на Украине. Китайские власти, по словам дипломата, много раз подчеркивали, что завершить украинский конфликт путем перекладывания вины и подливания масла в огонь невозможно.

