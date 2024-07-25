Президент Чехии исключил мирные переговоры по Украине без России и Китая

Президент Чехии Павел: переговоры о мире на Украине без РФ и КНР бессмысленны

Переговоры о мире на Украине без участия РФ и КНР бессмысленны. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью агентству ČTK.

«Без присутствия России и Китая за столом действительно будет невозможно провести никаких мирных переговоров», — сказал политик.

По его словам, мирная конференция по Украине, которая прошла в июне в Швейцарии, не должна была стать встречей, на которой будет достигнуто мирное соглашение.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к переговорам о мирном урегулировании конфликта на Украине, но нужно понять степень готовности Киева.