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12:44, 25 июля 2024Бывший СССР

В Кремле рассказали о необходимости понять готовность Украины к переговорам

Песков: Россия готова к переговорам, но нужно прояснить готовность Украины

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Москва готова к переговорам о мирном урегулировании конфликта на Украине, но нужно понять степень готовности Киева. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков подчеркнул необходимость прояснить высказывания властей Украины о готовности к переговорам с Россией. По его мнению, заявления Киева являются разными по своему смыслу.

«Сначала нужно понять, насколько готова к этому украинская сторона и насколько украинская сторона имеет, скажем так, разрешение на это от своих кураторов», — заявил пресс-секретарь президента. Он подчеркнул, что проведению переговоров мешает законодательный запрет на Украине на переговоры с российским руководством. В Кремле также отметили возможность разных форматов переговоров с учетом легитимности Владимира Зеленского.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о намерениях Украины и Китая привлечь все силы для мирного урегулирования конфликта. Дипломат прокомментировал переговоры с китайским коллегой Ваном И и сообщил, что пригласил его посетить Украину.

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      Алевтина Запольская
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