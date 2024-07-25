В Кремле рассказали о необходимости понять готовность Украины к переговорам

Песков: Россия готова к переговорам, но нужно прояснить готовность Украины

Москва готова к переговорам о мирном урегулировании конфликта на Украине, но нужно понять степень готовности Киева. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков подчеркнул необходимость прояснить высказывания властей Украины о готовности к переговорам с Россией. По его мнению, заявления Киева являются разными по своему смыслу.

«Сначала нужно понять, насколько готова к этому украинская сторона и насколько украинская сторона имеет, скажем так, разрешение на это от своих кураторов», — заявил пресс-секретарь президента. Он подчеркнул, что проведению переговоров мешает законодательный запрет на Украине на переговоры с российским руководством. В Кремле также отметили возможность разных форматов переговоров с учетом легитимности Владимира Зеленского.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о намерениях Украины и Китая привлечь все силы для мирного урегулирования конфликта. Дипломат прокомментировал переговоры с китайским коллегой Ваном И и сообщил, что пригласил его посетить Украину.