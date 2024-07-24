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20:54, 24 июля 2024Бывший СССР

Кулеба согласился сотрудничать с Китаем

Кулеба: Украина и Китай намерены привлечь все силы для урегулирования конфликта
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украина и Китай намерены привлечь все силы для мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в соцсети X.

Кулеба прокомментировал переговоры с китайским коллегом Ваном И и сообщил, что пригласил его посетить Украину. Дипломат подчеркнул, что стороны намерены сотрудничать для достижения справедливого мирного решения.

«Мы согласились, что все силы должны работать вместе, чтобы найти точки соприкосновения», — заявил глава МИД Украины. Он также рассказал об обсуждении двусторонних отношений с Китаем.

Ранее МИД Украины объяснил слова Кулебы о готовности к переговорам с Россией. Ведомство заявило, что позиция Киева заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе.

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      Юрий Леонов
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