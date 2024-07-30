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23:18, 30 июля 2024Бывший СССР

На Украине заявили об отсутствии у Зеленского плана мирного урегулирования конфликта

Экс-депутат Мосийчук: мирный план Зеленского будет готов к концу ноября
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Stephanie Lecocq / Pool / Reuters

У президента Украины Владимира Зеленского нет эффективного и надежного мирного плана по урегулированию конфликта. Об этом в интервью YouTube-каналу Politeka заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По его словам, в действительности «все висит в ожидании». «Зеленский заявил, что план будет готов на конец ноября. Потому что в конце ноября мы будем знать, кто новый "белый господин"», — подчеркнул Мосийчук.

В ноябре в США проходят выборы президента.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что наметил путь к прекращению боевых действий, подробнее об этом можно будет говорить к концу ноября.

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      Марина Совина
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