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23:24, 30 июля 2024Бывший СССР

В ДНР назвали первый шаг Украины на пути к мирным переговорам

Пушилин: первым шагом на пути к переговорам станет изменение законов Украины
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Globallookpress.com

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» назвал первый шаг на пути к переговорам между Москвой и Киевом. По его словам, таковым станет изменение законодательства.

Глава ДНР отметил, что вынужден скептически относиться к заявлениям различных украинских представителей о необходимости переговорного процесса.

«Исходя из того, что первый шаг, который требуется сделать с их стороны, чтобы их слова и заявления не были пустыми, это изменить законодательство», — подчеркнул Пушилин, напомнив, что Киев сам себе запретил вести переговоры на уровне закона.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина готова к переговорам с Россией на условиях, которые основаны на международном праве.

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      Марина Совина
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