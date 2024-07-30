В ДНР назвали первый шаг Украины на пути к мирным переговорам

Пушилин: первым шагом на пути к переговорам станет изменение законов Украины

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» назвал первый шаг на пути к переговорам между Москвой и Киевом. По его словам, таковым станет изменение законодательства.

Глава ДНР отметил, что вынужден скептически относиться к заявлениям различных украинских представителей о необходимости переговорного процесса.

«Исходя из того, что первый шаг, который требуется сделать с их стороны, чтобы их слова и заявления не были пустыми, это изменить законодательство», — подчеркнул Пушилин, напомнив, что Киев сам себе запретил вести переговоры на уровне закона.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина готова к переговорам с Россией на условиях, которые основаны на международном праве.